Еще 11 бездомных собак отловили в Усть-Куте

IrkutskMedia, 24 марта. В Усть-Куте отловили 11 бездомных собак. 17 марта в нескольких микрорайонах города работали кинологи «Пять звёзд». В первую очередь специалисты выезжали в места, откуда поступало больше всего жалоб от жителей.
Как уточнили в администрации города, 10 марта в Усть-Куте были отловлены ещё 23 взрослые особи. По контракту все животные направляются в иркутский питомник на лечение, стерилизацию/кастрацию. После этого вернутся в привычную среду только те собаки, которые не проявляют агрессию к людям.
Напомним, что эвтаназию агрессивных животных планируют ввести на законодательном уровне в Иркутской области. Проект закона об этом внесла Ассоциация муниципальных образований Приангарья в Законодательное собрание региона. В пояснительной записке сообщается об увеличении случаев нападения безнадзорных животных в Иркутской области и необходимости принятия мер для безопасности жителей.