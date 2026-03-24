Цугцванг в Иране: в словах Трампа о паузе в войне увидели тайный смысл

США и Израиль за время ведения войны в Иране потеряли слишком много ресурсов, поэтому президент Штатов Дональд Трамп заявил о приостановке ударов на пять дней, сообщил в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Напомним, Трамп заявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. В Иране, однако, уточнили, что никаких переговоров не было.
«Решение Трампа о приостановке ударов по Ирану обусловлено его желаем сохранить лицо. И в этой ситуации, я бы сказал, что это благоразумное решение с его стороны. Какой бы ход он ни сделал в этой ситуации он напоминает цугцванг. Это термин в шахматах, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиций. Вот и Трамп нашел такой ход, он не приведет, конечно, к ухудшению, но приостановит эскалацию. Ситуацию это, однако, не решит. Руководству Израиля вряд ли такой ход понравится, а вот обществу Израиля — понравится. Я полагаю, что в этой ситуации израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен пойти на такой же мораторий», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, во время этого перемирия стороны смогут обдумать ситуацию и даже найти возможность на то, чтобы выйти на контакты друг с другом.
«Но я не думаю, что это приведет к миру, скорее, это будет передышкой, а потом конфликт снова возобновится. Израиль и США не добились своей цели, но уже израсходовали значительное количество ресурсов. Сейчас они вынуждены их подкопить, а также подумать, как действовать дальше. Под ресурсами я имею в виду ракеты», — пояснил специалист.
Эксперт Александр Перенджиев добавил, что, начиная военную операцию, США надеялись на помощь коалиции, а ее не случилось, поэтому они остались только вдвоем с Израилем.
Ранее сообщалось, что Израиль может применить ЯО при эскалации конфликта с Ираном.