Лыжный сезон в Советской Гавани закрыли лайт-марафоном

В Советской Гавани в микрорайоне Окоча прошел лыжный лайт-марафон «Белый Ситуан», организатором которого выступили администрация города и лыжный клуб «Альбатрос». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», этим мероприятием в городе закрыли лыжный сезон 2025/26 годов.
Соревнование собрало 19 любителей лыжного спорта разных возрастов и уровней подготовки — от опытных спортсменов до новичков.
Дистанции были распределены по категориям: мужчины преодолевали маршрут протяженностью 25 км, женщины соревновались на дистанции 15 км, девушки бежали 10 км.
— Это традиционные состязания, которые проводится местным лыжным клубом. А название посвящено одноименной бухте и поселку, который когда-то располагался на побережье Тихого океана, — рассказали в администрации города.
Особого уважения заслужил самый возрастной участник забега — Юрий Ткачев. В свои 73 года он продемонстрировал отличную физическую форму и волю к победе, достойно пройдя всю дистанцию.
По итогам соревнований победители и призеры в каждой категории были торжественно награждены дипломами от главы города Советская Гавань и памятными медалями.