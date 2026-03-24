В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Инсульт остаётся одной из самых серьёзных угроз для жизни и здоровья: ежегодно в мире фиксируется порядка 13,7 миллиона случаев этого заболевания. По данным НМИЦ ТПМ Минздрава России, статистика неутешительна — до половины пациентов погибают в течение первого года после удара, а большинство выживших сталкиваются с инвалидностью.
Типология нарушений.
Медики разделяют мозговые нарушения на три основных вида:
1. Ишемический (около 87% случаев): обусловлен закупоркой кровеносных сосудов.
2. Геморрагический: возникает в результате разрыва сосуда.
3. Микроинсульт (транзиторная ишемическая атака): временный сбой, который служит критическим сигналом о риске развития обширного инсульта.
Алгоритм спасения «УДАР».
Для оперативной диагностики в экстренных условиях специалисты рекомендуют использовать простую методику «УДАР»:
• У (Улыбка): попросите человека улыбнуться. При инсульте лицо может стать асимметричным, а уголок рта — опуститься.
• Д (Движение): если человек не может удержать обе руки поднятыми одновременно, это тревожный знак.
• А (Артикуляция): невнятная речь или неспособность произнести простую фразу указывают на поражение мозга.
• Р (Решение): обнаружив хотя бы один из этих признаков, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номерам 103 или 112.
Скрытая угроза: женский инсульт.
Врачи обращают внимание на то, что у женщин болезнь часто протекает нетипично. Помимо классического онемения или потери зрения, симптомами могут стать икота, галлюцинации, резкая сонливость или необъяснимая тревога. Из-за такой «маскировки» диагностика часто затягивается, что снижает шансы на успешное восстановление. Медики подчёркивают: при любых внезапных переменах в самочувствии нельзя терять время на самолечение — спасти жизнь может только профессиональная помощь.