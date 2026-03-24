В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Врачи обращают внимание на то, что у женщин болезнь часто протекает нетипично. Помимо классического онемения или потери зрения, симптомами могут стать икота, галлюцинации, резкая сонливость или необъяснимая тревога. Из-за такой «маскировки» диагностика часто затягивается, что снижает шансы на успешное восстановление. Медики подчёркивают: при любых внезапных переменах в самочувствии нельзя терять время на самолечение — спасти жизнь может только профессиональная помощь.