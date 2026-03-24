Смертельная авария произошла на востоке Красноярского края (видео)

Два человека погибли в результате столкновения кроссовера и большегруза в Рыбинском округе Красноярского края, сообщает ГАИ.
ДТП произошло сегодня утром на 960 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». 43-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 8 Pro Max, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Канска, выехал на встречную полосу, где врезался в Mercedes-Benz Actros под управлением 47-летнего мужчины.
От полученных травм водитель Chery и его 45-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства.
