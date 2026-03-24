Полтысячи хабаровчан соревнуются в конкурсе юных вокалистов

В Хабаровске с 23 по 27 марта проходит Открытый региональный конкурс вокально-хоровых коллективов и сольного пения. В нём участвуют больше 500 детей и подростков из детских школ искусств и колледжей со всего края, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
На сцену выйдут ребята из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Вяземского, Комсомольского, Ванинского, Бикинского районов и района имени Лазо. Возраст участников — от 7 до 26 лет. Они будут соревноваться в классике, джазе, народном и академическом пении.
Конкурс проводится раз в пять лет и стал настоящим праздником для юных дарований. Особенно важно, что ребята из отдалённых территорий получают возможность выступить на большой профессиональной сцене. Губернатор Дмитрий Демешин ранее поручил активно поддерживать талантливую молодёжь края.
«Этот конкурс — не просто состязание, а настоящий праздник искусства и возможность для юных дарований из отдалённых городов и поселений края выступить на большой профессиональной сцене», — отметила и.о. директора Хабаровского краевого колледжа искусств Лариса Михайленко.
В программе — пять дней выступлений, круглый стол для педагогов и большой гала-концерт в финале. Лучшие солисты и коллективы получат рекомендации профессионального жюри. Министерство культуры края рассчитывает, что конкурс поможет выявить новые таланты и повысит уровень музыкального образования в регионе.