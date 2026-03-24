Глава «ЛизаАлерт» рассказал, кого из пропавших отряд не может искать

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. «ЛизаАлерт» не занимается поисками тех, кто пропал давно, также отряд не может искать военных. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава отряда Григорий Сергеев.
«Например, человек пропал год назад, мы не знаем, что делать. Мы рекомендуем обратиться в “Жди меня”, еще куда-то, даем стандартные рекомендации, что можно сделать в этом случае, но на это у нас нет технологии. Или, например, поиски военнослужащего. Закон их защищает от того, чтобы мы занимались гражданским поиском. Опять не наша история», — сказал Сергеев.
Он добавил, что бывают случаи, когда родители «делят» ребенка и представляют это как похищение. Сначала это выглядит как очень опасная ситуация, но на деле подобные эпизоды тоже не входят в круг задач отряда.
