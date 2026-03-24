Под Купянском нашли горы тел: главная новость СВО 24 марта

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что происходит на сумском и харьковском направлениях зоны СВО. Особый акцент военный эксперт сделал на Купянске.
По его словам, весенняя распутица влияет на обе стороны: «Ясное небо помогает беспилотникам, но пехота, танки и артиллерия буквально вязнут в грязи».
Эксперт при этом отметил, что сложные погодные условия сильнее сказываются на противнике: украинских солдат в окопах «заливает водой», а западная техника, в частности танки Leopard и Abrams, выходит из строя из-за грязи.
Говоря о харьковском направлении, Матвийчук обозначил оптимальную ближайшую цель — взятие Чугуева.
«Это бывший крупный промышленный центр. Там расположены танкоремонтный завод и другие военно-промышленные объекты. В принципе во всем Харьковском регионе сосредоточено множество техногенных, научных и стратегических объектов, которые Россия хотела бы взять под свой контроль», — сказал военный эксперт.
Матвийчук также опроверг информацию об успехах ВСУ у Купянска: «Никакого наступления нет. Поле усеяно телами и техникой украинских боевиков».
Он пояснил, что Купянск как районный центр взят ВС РФ, но бои продолжаются в пределах агломерации (садовые участки, дачные постройки), а заявления Зеленского о «300-километровых углублениях» назвал попыткой создать иллюзию успешного противостояния.
На сумском направлении, рассказал Матвийчук, полностью утратил боеспособность так называемый «полк смерти» ВСУ. Его остатки были выведены на переформирование в Сумы. Он также пояснил, что контроль над этим участком позволит держать под огневым воздействием трассу на Чернигов и создать угрозу на киевском направлении.