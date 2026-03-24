В России выяснили, как возбудители туберкулеза защищаются от антибиотиков

Палочка Коха относится к микроорганизмам, которые способны вырабатывать устойчивость к антибиотикам. В мире уже появились формы туберкулеза, которые не чувствительны к двум самым эффективным препаратам — рифампицину и изониазиду. В связи с этим исследователи изучают защитные механизмы бактерий в стремлении найти слабые места и воздействовать на них с помощью новых препаратов.