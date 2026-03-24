Посол России: сайт и почта генконсульства на Мальдивах начали работу

В случае экстренных ситуаций россияне смогут обратиться к дипломатам напрямую, сообщил Леван Джагарян.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сайт и почта генконсульства России на Мальдивах начали свою работу для обращений россиян, оказавшихся в экстренных ситуациях. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Леван Джагарян.

«Прежде всего, мы хотим сказать, что заработал веб сайт и почта генконсульства России в Мале, поэтому граждане в случае экстренных ситуаций могут обращаться к ним напрямую», — сказал дипломат.

«Граждане Российской Федерации, столкнувшиеся с затруднениями при выезде из Мальдивской Республики в связи с отменой обратных стыковочных авиарейсов после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, покинули территорию архипелага альтернативными маршрутами через третьи страны, а также прямыми рейсами авиакомпании “Аэрофлот”, — отметил посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.