Посол России: сайт и почта генконсульства на Мальдивах начали работу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сайт и почта генконсульства России на Мальдивах начали свою работу для обращений россиян, оказавшихся в экстренных ситуациях. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Леван Джагарян.