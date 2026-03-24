Золотодобытчики в Красноярском крае загрязняли реку Богунай и поплатились лицензией

Предприятие в Рыбинском округе ограничили в праве добычи золота из-за грязной воды в реке Богунай. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Проверки 2024−2025 годов показали, что ООО АС «АПК» систематически сбрасывало сточные воды в реку. Концентрация взвешенных веществ в воде превысила норму в 13,5 раза. Ведомство инициировало вопрос о досрочном прекращении лицензии.
Комиссия, изучив материалы, ограничила право фирмы на пользование недрами. Ранее золотодобытчиков уже штрафовали на сумму более 680 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства.
После вмешательства прокуратуры компания перечислила в бюджет 1,3 миллиона рублей ущерба, причиненного природе. Кроме того, предприятие заключило договор на искусственное воспроизведение более 26 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра — эта мера обошлась в 5 миллионов рублей. Еще 9,7 миллиона потратили на лесовосстановление на площади более 22 гектаров.
