Золотодобытчики в Красноярском крае загрязняли реку Богунай и поплатились лицензией

После вмешательства прокуратуры компания перечислила в бюджет 1,3 миллиона рублей ущерба, причиненного природе. Кроме того, предприятие заключило договор на искусственное воспроизведение более 26 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра — эта мера обошлась в 5 миллионов рублей. Еще 9,7 миллиона потратили на лесовосстановление на площади более 22 гектаров.