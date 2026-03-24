Редкую сибирскую чечевицу удалось сфотографировать в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Богучанском округе на кормушке заметили редкую птицу с ярким малиново-розовым оперением — самца сибирской чечевицы.
Сибирская чечевица — маленькая пугливая птица, размером не больше воробья, которая гнездится в горных лесах сибирской тайги. В отличие от своих южных родственников, на зиму она не улетает, а остается в пределах родных мест. Самцы выделяются яркой окраской и седой «шапочкой», самки и молодняк — красновато-серые с белым брюшком.
Птицы питаются семенами трав и кустарников, птенцов кормят насекомыми. Сибирская чечевица известна тихим «чечевицевым» свистом и характерным брачным поведением.
Вид внесен в приложение к Красной книге Красноярского края как редкий и пока с невыясненным статусом, сообщает Лесопожарный центр Красноярского края.