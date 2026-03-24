Концерт и лекция: историю оружия Казахского ханства показали студентам

Мероприятие приурочили к празднованию Наурыза, передает DKNews.kz.
Лекция о вооружении казахских воинов.
Перед воспитанниками учебного заведения выступили историки, экспериментальные археологи, исследователи оружия и блогеры Нұрқожа Бауыржанұлы и Дастан Сәбитұлы.
Встреча прошла в формате познавательной лекции, посвященной вооружению воинов периода Казахского ханства
Участникам представили:
образцы холодного оружия элементы боевого снаряжения обмундирование казахских батыров.
Лекция сопровождалась наглядной демонстрацией, что позволило слушателям лучше понять особенности военного дела того времени.
Что такое «Бес қару».
Отдельное внимание уделили традиционному комплексу вооружения кочевых воинов — «Бес қару».
Участники узнали:
какие виды оружия входили в этот комплекс как они использовались в бою в чем заключалась их тактическая роль.
Также спикеры рассказали об истории появления и развитии первых образцов огнестрельного оружия, применявшегося в степи.
Значение военной истории.
По словам Нұрқожи Бауыржанұлы, подобные встречи помогают молодежи глубже понять прошлое.
«Военная история — это важная часть национальной памяти. Благодаря этим встречам молодежь может своими глазами увидеть, каким было оружие, и оценить воинское искусство казахских батыров», — отметил он.
Начальник отдела военно-исторических ценностей Национального военно-патриотического центра майор Даулет Кадыров подчеркнул, что такие мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения.
Он отметил: популяризацию военной истории страны формирование уважения к наследию предков развитие патриотических ценностей у молодежи.
Программа мероприятия завершилась концертом с участием солистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра и солдат творческого взвода.