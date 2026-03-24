На улицах Старой Гаваны осталось совсем немного туристов

ГАВАНА, 24 марта. /ТАСС/. Живописные улицы и площади Старой Гаваны, которая всегда привлекала туристов со всего мира своим колоритом, в эти сложные для Кубы дни выглядят более пустынными. Иностранные туристы на них еще есть, но организованных туристических групп здесь уже не видно, передает корреспондент ТАСС.
На следующий день после восстановления на Кубе электроснабжения после очередного, третьего за месяц, блэкаута, в старом городе были открыты сувенирные магазины и кафе, работали музеи. Как рассказала корреспонденту ТАСС сотрудница магазина Алисия, энергоснабжение в этом районе Гаваны восстанавливают, как правило, быстрее, так как здесь подземная электропроводка. «Конечно, когда полностью выходит из строя национальная электроэнергетическая система, выключается свет и в Старой Гаване, — отметила она. — Но менее масштабные аварии и запрограммированные из-за дефицита электроэнергии отключения света нас затрагивают меньше».
«Туристов стало гораздо меньше, — согласился официант Томас в кафе отеля “Гран Мансана”, расположенном около Центрального парка. — Сейчас в нашем отеле отдыхают туристы из Турции, Китая, Мексики, есть и гости из России». Сильвио — водитель одного из знаменитых разноцветных старинных автомобилей, на которых можно покататься по Гаване, рассказал, что стоимость часового тура сейчас составляет 30 долларов США, и она практически не изменилась с докризисных времен. «Туристов стало меньше, бензин покупать теперь непросто, поэтому и наших машин стало меньше, но спрос еще есть», — сказал он.
То возможное, что кубинцы могут сделать для гостей города, они делают с присущими им неторопливостью и достоинством. Разговоры о кризисе, который переживает сейчас страна, никто не поддерживает. С улыбкой они извиняются, если в помещении нет света или не работает кофемашина из-за отсутствия электроснабжения. В старой Гаване закрыты многие отели, но на улицах видны туристические автобусы. Работает пристань «Ла Регла», откуда на небольшом маршрутном кораблике можно добраться до противоположного берега гаванской бухты.
О солидарности.
В эти непростые для Кубы дни здесь приобрело особое значение понятие солидарность. В Гаване находятся представители нескольких общественных движений из разных стран мира, с которыми встречаются президент карибской республики Мигель Диас-Канель и местные власти. Разные страны, главным образом, Мексика, направляют на Кубу гуманитарную помощь.
Но солидарность здесь проявляется не только на таком, государственном, уровне. Она чувствуется среди людей. Несмотря на то, что многие из-за топливного кризиса передвигаются на электромотоциклах и велосипедах, проезжающие мимо, бывает, предлагают подвезти бесплатно, если видят идущих по жаре людей с маленькими детьми или даже с колясками. Солидарность проявляется среди соседей, которые предлагают зарядить телефон, если у них работает генератор, или просто зовут в гости, чтобы легче было перенести сложный период вечером, когда отключают свет. И такие искренние проявления человечности, безусловно, помогают справляться со сложной ситуацией.
Ситуация в стране.
Ситуация на Кубе резко ухудшилась с конца января 2026 года после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. Ситуация с энергетикой стала кризисной: в марте национальная элекроэнергетическая сеть трижды выходила из строя, в последний раз 21 марта, в результате чего на всей территории страны долгие периоды времени не бывает света. На Кубе наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива. Ряд иностранных авиакомпаний объявили о приостановке полетных программ в республику из-за отсутствия в ее аэропортах авиационного керосина, необходимого для дозаправки самолетов, вследствие чего поток туристов на Кубу сильно сократился.