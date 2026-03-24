На улицах Старой Гаваны осталось совсем немного туристов

Но солидарность здесь проявляется не только на таком, государственном, уровне. Она чувствуется среди людей. Несмотря на то, что многие из-за топливного кризиса передвигаются на электромотоциклах и велосипедах, проезжающие мимо, бывает, предлагают подвезти бесплатно, если видят идущих по жаре людей с маленькими детьми или даже с колясками. Солидарность проявляется среди соседей, которые предлагают зарядить телефон, если у них работает генератор, или просто зовут в гости, чтобы легче было перенести сложный период вечером, когда отключают свет. И такие искренние проявления человечности, безусловно, помогают справляться со сложной ситуацией.