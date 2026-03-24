Эксперт Бедеров предупредил о рисках кражи данных при использовании VPN

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. VPN-сервисы могут представлять серьезную угрозу для пользователей, так как злоумышленники используют их в качестве инструмента для перехвата данных и доступа к банковским счетам. Об этом заявил ТАСС руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
«Да, VPN может быть опасен, и да, мошенники активно используют его для кражи данных»,-сказал он.
По словам эксперта, к любому программному обеспечению не стоит относиться как к «волшебной кнопке», предлагая рассматривать его скорее как посредника.
«VPN — это просто труба. Ваш трафик перестает идти напрямую к провайдеру, а уходит на сервер в другую точку. Все, что вы делаете, видит теперь не ваш сотовый оператор или роутер в кафе, а владелец того самого VPN-сервера», — пояснил Бедеров.
VPN как функция шпионажа.
Собеседник агентства рассказал, что мошенники настраивают сервер таким образом, что весь трафик жертвы может проходить через их инфраструктуру, что позволяет перехватывать попытки входа в онлайн-банк.
«В момент, когда жертва вводила логин и пароль, а на телефон приходило SMS с кодом, мошенники использовали сессию (куки), которая формировалась у них на сервере, и уходили в банк первыми, параллельно блокируя SMS на телефоне жертвы через настройки того же VPN», — рассказал эксперт, описывая распространенную схему хищения средств.
Бедеров призвал пользователей незамедлительно удалять приложение, если оно запрашивает доступ к контактам, геолокации в режиме «всегда», камере или SMS.
«Это не функция безопасности, это функция шпионажа», — резюмировал руководитель департамента расследований компании T.Hunter.