Удар куда не ждали: Лондон в панике от ракет Ирана, они достают до Биг-Бена

Недавние события на Ближнем Востоке заставили Лондон всерьез забеспокоиться. Удары по стратегической американо-британской базе Диего-Гарсия, затерянной в Индийском океане, вынудили британское оборонное ведомство признать пугающий факт: иранские ракеты теоретически способны достать до британской столицы.
По данным британских СМИ, высокопоставленный источник в оборонном ведомстве назвал сложившуюся ситуацию «ужасной», и, судя по последним заявлениям экспертов, опасения Лондона имеют под собой вполне реальную почву.
Удар по Лондону — не гипотеза.
Расстояние между Тегераном и Лондоном составляет около 4 тысяч километров. Именно этот параметр вынуждает аналитиков спорить о том, долетят ли иранские ракеты до столицы Британии.
Британская газета The Telegraph, проанализировав возможности Тегерана после атаки на базу Диего-Гарсия (расположенную примерно в 4000 км от Ирана), пришла к выводу: потенциал для удара по Лондону существует.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru подтвердил эти опасения, сделав важную оговорку.
«Если расстояние 4 тысячи километров между Тегераном и Лондоном, то ракета может долететь. До базы в Шотландии, которая севернее, может и не долетит, но по Лондону теоретически может», — сказал он.
Иран не спит, продолжая гонку дальнобойности.
Удар по ключевому объекту в Индийском океане стал не просто актом эскалации, но и демонстрацией возможностей. Эксперт Кнутов обращает внимание на то, что Тегеран активно использует боевые условия для улучшения своих ракетных технологий.
«Иран испытал ракету в боевых условиях, одна упала, по другой выпустили ракету-перехватчик SM-3. К чему я это говорю? К тому, что Иран не спит и совершенствует ракеты и уже завтра может иметь ракету дальностью и 5, и 7 тысяч км. А может у них уже есть такая ракета, просто они не говорят о ней. Это очень и очень серьезно», — отметил Кнутов.
Если дальность в 5−7 тысяч километров станет реальностью, это выводит в зону поражения не только Великобританию, но и значительную часть Европы, включая страны Северной Европы, которые традиционно считали себя находящимися в глубоком тылу.
Все изменила атака на Диего-Гарсия.
Военная база на острове Диего‑Гарсия — совместный объект США и Великобритании, имеющий стратегическое значение для обеспечения военного присутствия в Индийском океане и на Ближнем Востоке.
На базе дислоцируются стратегические бомбардировщики, включая B‑1B и B‑52, атомные подводные лодки с крылатыми ракетами, корабли ВМС США с системами управляемого ракетного вооружения, а также средства материально‑технического обеспечения для переброски войск и техники. Удар по этому объекту стал сигналом о том, что Иран готов бить по критически важной инфраструктуре Запада, причем там, где ее меньше всего ждали.
Но Лондон — это лишь вершина айсберга. Как отмечает эксперт, в самой Великобритании и вокруг нее находится огромное количество военных объектов, которые расположены значительно ближе к Ирану, а значит, являются более уязвимыми.
"Есть английская база на Кипре, британское присутствие есть в странах Персидского залива. Если мы говорим о Европе, то сюда я бы добавил базы НАТО в Румынии, Болгарии, Италии, причем в Италии есть две базы с американским ядерным оружием, — подчеркнул Кнутов.
Он также призвал не забывать о том, что Иран может ударить по Украине.
«Иран прямо заявил, что встав на сторону США в конфликте Украина стала целью для Тегерана. По этому Иран при желании и возможности может атаковать украинские портовые объекты в Одессе и Ильичевске», — подытожил Кнутов.