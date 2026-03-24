Синоптик Ильин: до конца недели в Москве будет солнечно и без осадков

В Москве в течение текущей рабочей недели будет практически безоблачно, днем воздух прогреется до +15 градусов. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В выходные дни ночью температура придет к плюсу, а до четверга будет от +1 до −4. В Московской области будет наблюдаться в дневные часы от +10 до +15 градусов, местами по ощущениям даже теплее, потому что будет очень солнечно и практически без облаков. В четверг и пятницу небольшие облака могут проплыть по московскому небосклону», — сказал Ильин.
Осадков в ближайшие дни не ожидается, добавил синоптик.
При этом Ильин не исключил, что в конце марта или начале апреля в Москве выпадет снег.
Ранее автоэксперт Распопова объяснила, когда менять зимнюю резину.