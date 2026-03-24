В Красноярске стартовал V Открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти Владимира Ивановича Долгих

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в Университете Решетнева стартовал V Открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти дважды Героя Социалистического труда, директора Норильского горно-металлургического комбината Владимира Ивановича Долгих.
В соревнованиях участвуют юноши и девушки в возрасте от 15 лет в составе 25-и студенческих и школьных команд из Красноярска, Норильска, Канска, Заозерного, а также Республики Хакасия.
Турнир входит в план ежегодных мероприятий федерации баскетбола и министерства спорта Красноярского края.
Поддержку спортивным стартам традиционно оказывает компания «Норникель».
Как подчеркнул на открытии турнира вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко, развитие спорта — неотъемлемая часть социальной политики компании: «Мы рады поддерживать проекты, которые помогают молодежи выбрать путь активного и здорового образа жизни. Не менее бережно мы относимся к своей истории, которая насчитывает более 90 лет. Заслуги Владимира Ивановича Долгих — в самом сердце этой истории, ведь именно при нем Норильск и комбинат получили второе рождение. Сегодня, участвуя в турнире его памяти, вы сохраняете дух сильных и упорных людей, чьи трудовые достижения служат примером для будущих поколений».
Благодаря поддержке горно-металлургической компании удалось существенно улучшить условия проведения турнира по баскетболу.
Участников, болельщиков и гостей соревнований приветствовал губернатор Красноярского края Михаил Котюков: «Баскетбол — это всегда команда. Как бы вы хорошо ни играли, если рядом не будет четырёх партнёров, вряд ли вы сможете выиграть. Эта игра показывает, что один в поле не воин и для достижения значимых результатов нужны единомышленники. Именно так развивалась сегодняшняя Сибирь. Именно так жил и работал наш легендарный земляк Владимир Иванович Долгих — человек, который создавал экономическую и промышленную мощь Красноярского края и всей страны, который был героем своего времени и искренне любил баскетбол, понимая в нем толк».
Ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов пожелал спортсменам стремления к победе и призвал студентов помнить имя Владимира Ивановича Долгих и его трудовые заслуги.
Напомним, соревнования проводятся до 27 марта на базе спортивной инфраструктуры Университета Решетнева. Вуз возродил традицию проводить игры в честь выдающегося жителя края в 2022 году. Прежде он проводился в 2005—2010 годах с участием ветеранов спорта.