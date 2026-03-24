«Весело бегают по еще пустым степям»: в Волгоградской области заметили «воспрянувших» после зимы жаворонков

— Несмотря на трескучие морозы, коих в Волгоградской области не было уже давно, я наблюдал за многими птицами, которые должны были откочевать на зимовку в теплые края. Как постоянное место жительство наш регион выбрала и малиновка, и черные дрозды, и водоплавающие утки, — рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» основатель волгоградской «Обители птиц» иеромонах Василиск. — Представляете, в камышах на каналах охотники встречали даже вальдшнепов, которые обычно прилетают сюда только осенью.