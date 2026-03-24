Посол в Шри-Ланке сообщил об отправке первых групп ланкийских мигрантов в РФ

Ранее Минтруд назвал самые высокие зарплаты для мигрантов в России. Максимальный доход предлагают председателю правления — 380 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты указаны для менеджера по образовательной деятельности (почти 303 тысячи рублей) и директора по производству (255 тысяч рублей). В ряде регионов зарплаты достигают 250 тысяч рублей. Такие предложения зафиксированы для руководящих и строительных должностей, а также для специалистов в промышленности. В отдельных случаях доходы составляют около 230 тысяч рублей, включая вакансии в Москве и на Ямале.