Смертельное оружие на «корабле-призраке»: главная новость об Иране 24 марта

Списанные танкеры заметили в закрытом из-за войны на Ближнем Востоке Ормузском проливе. Военный эксперт Олег Иванников раскрыл, что за этим может стоять.

Источник: Аргументы и факты

В Ормузском проливе, закрытом после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, зафиксировали загадочный «корабль-призрак», который был списан еще пять лет назад.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, что может перевозить таинственный танкер и почему Израилю и США выгодна экологическая катастрофа близ Ирана.

Напомним, по данным Bloomberg, судно Nabiin вечером 22 марта находилось в Персидском заливе, а утром 23 марта — уже в Оманском заливе. Они находятся с разных сторон от Ормузского пролива.

Примечательно, что официально танкер, построенный в 2002 году, был списан и отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад. Соответственно, ходить по воде он был не должен.

По данным издания, судно, выдающее себя за Nabiin, может быть «танкером-зомби», имитирующим списанное судно. За последние дни это уже второй подобный инцидент. До этого через Ормузский пролив прошел другой «призрак» — газовоз Jamal, который на самом деле находится на свалке в Индии.

Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что подобные танкеры могут перевозить морское оружие.

«Все события, связанные с появлением на радарах судов в Ормузском проливе, носят исключительно военно-политический характер и могут использоваться противоборствующими сторонами с двойным назначением. Танкер без опознавательных знаков в зоне боевых действий на море представляет грозное оружие, способное быть носителем как высокоточного оружия морского базирования, так и использоваться как преграда для других судов в случаи блокировки им порта противника», — пояснил военный эксперт.

При этом военный эксперт добавил, что ситуация может обернуться против Ирана и стать выгодной для США и Израиля.

«США и Израиль заинтересованы в том, чтобы обвинить Иран в создании экологической катастрофы в Ормузском проливе, это поможет им сформировать мировое общественное мнение о необходимости проведения сухопутной военной операции против Ирана. На это и делается расчет американо-израильской коалицией, которая не может оставлять без внимания мировое общественное мнение и вынуждена ежедневно его подогревать выдуманными фактами о несуществующей иранской угрозе», — пояснил специалист.

Ормузский пролив, являющийся важнейшим морским коридором для мировой торговли энергоносителями, с 28 февраля закрыт из-за взаимных ударов Израиля, США и Ирана.

Ранее стало известно, что в Ормузе обнаружен тайный флот мини-подлодок.