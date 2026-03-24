SMM-специалист рассказала, как можно попасть на встречу с Токаевым

О том, какие профессиональные навыки помогли попасть на встречу с главой Казахстана, Лия поделилась 23 марта на своем аккаунте в Threads. Со слов девушки, которая специализируется на маркетинге в строительстве, первой ступенью к заветной встрече стал поиск перспективного клиента. В ее случае — это новое производство в Казахстане.
Далее, по ее опыту, необходимо влиться в команду и общими усилиями раскрутить производство на 500 млн тенге выручки.
«Обзавестись доверием и получить право быть представителем производства. И всё! Опыт встречи с президентом и колоссальный опыт в спикерстве теперь в моем портфолио», — отметила отечественная SMM-специалист.
Выступая 21 марта 2026 года перед общественностью Туркестанской области, президент отметил, что верит в знания, энергию и потенциал молодежи, от которой зависит будущее Казахстана.