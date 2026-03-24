Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД России готовится аннулировать прописки, если выяснится их фиктивный характер

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа, который регламентирует порядок снятия граждан с регистрационного учета в случае выявления фиктивной регистрации по месту пребывания или жительства. Документ опубликован в понедельник, 23 марта, для общественного обсуждения.

— Проектом приказа предусматривается, что решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД РФ на межрегиональном, региональном и районном уровнях или лицами, их замещающими, если факт фиктивной регистрации человека по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений, — сказано в Telegram-канале миграционной службы ведомства.

Основанием для снятия с регистрационного учета будут вступившие в силу обвинительные приговоры, постановления судов, процессуальные акты органов дознания, следователей и руководителей следственных органов. Также основанием может стать вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, которое подтверждает фиктивность регистрации.

О принятом решении собственника или нанимателя жилого помещения уведомят в произвольной форме.

В феврале в Государственной думе РФ разработали законопроект, которым предлагается отменить обязательную прописку для граждан. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.