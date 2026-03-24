МВД России готовится аннулировать прописки, если выяснится их фиктивный характер

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа, который регламентирует порядок снятия граждан с регистрационного учета в случае выявления фиктивной регистрации по месту пребывания или жительства. Документ опубликован в понедельник, 23 марта, для общественного обсуждения.
— Проектом приказа предусматривается, что решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД РФ на межрегиональном, региональном и районном уровнях или лицами, их замещающими, если факт фиктивной регистрации человека по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений, — сказано в Telegram-канале миграционной службы ведомства.
Основанием для снятия с регистрационного учета будут вступившие в силу обвинительные приговоры, постановления судов, процессуальные акты органов дознания, следователей и руководителей следственных органов. Также основанием может стать вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, которое подтверждает фиктивность регистрации.
О принятом решении собственника или нанимателя жилого помещения уведомят в произвольной форме.
В феврале в Государственной думе РФ разработали законопроект, которым предлагается отменить обязательную прописку для граждан. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.