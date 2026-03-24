Тигр и бурозубка помогают изучать природу Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники Комсомольского заповедника разработали настольную игру «Млекопитающие суши», — сообщает hab.aif.ru.
В игре 172 карточки с изображением и интересными фактами про 43 вида животных, обитающих на территории Хабаровского края — от крошечной бурозубки до амурского тигра. Игроки собирают «квартеты» одного вида, одновременно узнавая, кто где живёт, как выглядит и чем питается.
Авторы игры — начальник отдела экологического просвещения Екатерина Кондратьева и методист Юлия Шевцова — уверены, что проект поможет лучше познакомиться с природой края.
«Даже я, с опытом работы в экопросвещении, открыла для себя множество новых фактов о местных животных, например, о разнообразии летучих мышей. Игра даёт достоверные сведения, проверенные учёными, и помогает детям и взрослым узнавать и любить наш край», — отметила Екатерина Кондратьева.
Презентация игры состоится в мае на конференции Содружества экопросветителей во Владивостоке и для учителей в Южно-Сахалинске. В планах авторов — выпустить аналогичные игры для изучения птиц и насекомых Хабаровского края.