Ас Зеленского ушел в последний штопор: детали уникального боя в небе

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru раскрыл детали воздушной операции в зоне СВО. Редкое с точки зрения тактики событие зафиксировал разведывательный беспилотник ВСУ. Истребитель ВС РФ, длительное время находившийся на сверхмалой высоте, резко взмыл вверх и выпустил в противника ракету класса «воздух-воздух».
Взмыл вверх для пуска ракеты.
Первый вопрос, возникший после появления кадров объективного контроля, касался резкого набора высоты перед пуском. По словам генерала, это решение продиктовано не желанием эффектно появиться из ниоткуда, а суровой математикой энергосбережения.
«Манёвр вверх был необходим, во-первых, чтобы точно вывести ракету на цель, а во-вторых, чтобы снизить её энергетические затраты, — пояснил Попов. — Ракета запускается так, чтобы она сразу шла к цели практически по прямой».
Летчик, увеличив тангаж (подняв нос) и разогнав машину с крейсерских 500 км/ч до 800 км/ч, создал для боеприпаса идеальные стартовые условия. Учитывая, что двигатель ракеты работает импульсно всего 10−15 секунд, а затем она движется по инерции, такая «горка» позволила сэкономить драгоценный заряд. В момент пуска скорость носителя плюс тяга ракеты вывели снаряд за отметку в 2,5 Маха, после чего ему оставалось лишь идти на догон по прямой, не тратя энергию на сложные маневры.
Истребитель ВСУ заманили в ловушку.
Однако уникальность ситуации не только в технике пилотирования, но и в грамотной тактической организации воздушного пространства. Попов обратил внимание, что российский истребитель дежурил на предельно малых высотах (100−300 метров) и малой скорости, выполняя роль «засадного полка».
«Авиационные наблюдатели — центры управления полётами или группы управления боевыми действиями — вели и оптико-электронную разведку местности и радиолокационную разведку с других позиций, — рассказал генерал. — Это важно, потому что, когда локатор облучает воздушное пространство, он запускает систему предупреждения об атаке на самолёте противника».
Украинский пилот, видя периодическую подсветку локатором с одного направления, сосредоточил внимание там, полагая, что находится вне зоны поражения наземных средств ПВО. В этот момент и сработала ловушка: удар наносился с другого сектора, где барражировал российский истребитель.
«Противник не думал, что противодействовать ему будут именно системы истребительной авиации ПВО, — подчеркнул Попов. — Он шёл спокойно, надеялся выпустить ракету и уйти, но внизу под ним уже незаметно подкрался российский истребитель. Удар был уже неотвратим».
У противника не было шанса на спасение.
Весь эпизод — от момента принятия решения о подъеме до выхода ракеты на цель — занял не более полутора минут. Такой скоротечности, по мнению эксперта, оказалось достаточно, чтобы лишить пилота ВСУ шанса на адекватную реакцию.
«Выжить он может — успеть катапультироваться. А вот сохранить исправность самолёта и не попасть под удар ракеты — такая вероятность крайне мала, — констатировал генерал-майор. — У пилота противника просто не было времени на принятие решения».
Попов добавил, что летчики в бою являются «практически одноканальными»: они переключаются между задачами пилотирования, поиска цели и контроля приборов. В момент атаки украинский ас был занят своими процедурами, и у него просто не хватило доли секунды, чтобы заметить угрозу, возникшую из-под «юбки» радиолокационного горизонта.
Достоин ли летчик награды?
Отвечая на вопрос о заслуженности поощрения для российского пилота, совершившего этот сложный маневр, Владимир Попов был категоричен.
«Если цель была поражена, то, конечно, наш летчик достоин награды, — заявил он. — Любая хитрость, тактический приём — это своего рода особенность. В дуэльной ситуации главное — решить поставленную задачу по перехвату».
По словам генерала, подобная тактика ведения воздушного боя, где истребитель (например, Су-30 или Су-35) способен барражировать в засаде на сверхмалых высотах до двух часов, позволяет не просто наносить удары, а диктовать противнику свои условия, превращая небо в управляемое пространство.