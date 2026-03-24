Ас Зеленского ушел в последний штопор: детали уникального боя в небе

Летчик, увеличив тангаж (подняв нос) и разогнав машину с крейсерских 500 км/ч до 800 км/ч, создал для боеприпаса идеальные стартовые условия. Учитывая, что двигатель ракеты работает импульсно всего 10−15 секунд, а затем она движется по инерции, такая «горка» позволила сэкономить драгоценный заряд. В момент пуска скорость носителя плюс тяга ракеты вывели снаряд за отметку в 2,5 Маха, после чего ему оставалось лишь идти на догон по прямой, не тратя энергию на сложные маневры.