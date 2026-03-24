В Красноярске остановили маршрутку с водителем без прав

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне утром сотрудники Госавтоинспекции провели спецрейд «Автобус», проверив более 50 маршрутных и городских автобусов.

Источник: НИА Красноярск

Инспекторы оценивали техническое состояние транспортных средств и наличие всей необходимой документации у водителей — путевых листов, разрешений и действующего техосмотра.

Нарушения выявили у 15 водителей: 9 автобусов не прошли техосмотр, 3 имели технические неисправности, 2 — ездили без путевых листов, у одного отсутствовал тахограф. Кроме того, был остановлен 60-летний водитель, который управлял маршруткой с просроченным водительским удостоверением. Его отстранили от управления транспортом.

На нарушителей составлены административные протоколы. Проверку пройдут и должностные лица, допустившие выпуск автобусов с нарушениями, уточнили в ведомстве.

