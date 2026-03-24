В Красноярске остановили маршрутку с водителем без прав

Нарушения выявили у 15 водителей: 9 автобусов не прошли техосмотр, 3 имели технические неисправности, 2 — ездили без путевых листов, у одного отсутствовал тахограф. Кроме того, был остановлен 60-летний водитель, который управлял маршруткой с просроченным водительским удостоверением. Его отстранили от управления транспортом.