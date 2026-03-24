Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ожидают приток рабочей силы из Шри-Ланки: трудовые мигранты уже направлены в РФ

Источник: Комсомольская правда

В Россию прибудут несколько групп трудовых мигрантов. В стране ожидают иностранцев из Южной Азии. Первые группы мигрантов из Шри-Ланки уже направлены в РФ. Об этом уведомил российский посол в азиатском государстве Леван Джагарян в диалоге с ТАСС.

При этом значительного притока рабочей силы из Шри-Ланки в стране не ожидается, отметил он. Реализация этой инициативы сопряжена с трудностями, указал посол.

«С учетом складывающейся ситуации и имеющихся организационных проблем оснований ожидать значительного притока рабочей силы из Шри-Ланки в ближайшей перспективе не имеется», — рассказал Леван Джагарян.

По данным KP.RU, в прошлом году в России зафиксировано также около 70 000 индийских специалистов. В 2026 году ожидают еще не менее 40 000 работников из Индии. Иностранные специалисты рассказали о работе в России и планах на будущее.