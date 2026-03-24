Politico: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана

Соединённые Штаты рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа возможным лидером страны, пишет Politico.

Источник: Аргументы и факты

Издание из США ссылается на информацию, полученную от источников.

«Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнёра и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что заинтересованность Соединённых Штатов в «поиске партнёра по переговорам свидетельствует о желании выйти из конфликта».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры. В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше