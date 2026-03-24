Politico: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана

Соединённые Штаты рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа возможным лидером страны, пишет Politico.
Издание из США ссылается на информацию, полученную от источников.
«Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнёра и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что заинтересованность Соединённых Штатов в «поиске партнёра по переговорам свидетельствует о желании выйти из конфликта».
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры. В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.