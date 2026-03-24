Politico: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры. В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.