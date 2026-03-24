Более миллиона обращений: как работает контакт-центр Минтруда

В 2025 году контакт-центр на базе АО «Центр развития трудовых ресурсов» обработал 1 095 000 обращений граждан.

Источник: DKNews.kz

Из них более 896 000, или 81,8%, составили целевые запросы по вопросам социально-трудовой сферы, передает DKNews.kz.

Один из ключевых каналов связи с государством.

Контакт-центр консультирует жителей всех регионов Казахстана и остается одним из основных каналов взаимодействия граждан с государственными сервисами.

Специалисты помогают по широкому кругу вопросов:

назначение выплат и пособий пенсионное обеспечение получение социальных услуг оформление государственных услуг сопровождение работы с электронными порталами.

В числе наиболее востребованных цифровых платформ:

портал социальных услуг Электронная биржа труда портал трудовых ресурсов SkillsEnbek — для бесплатного обучения BusinessEnbek — для подачи заявок на гранты портал миграции.

Как устроена система обработки обращений.

Для эффективной работы внедрена трехуровневая система поддержки.

Она включает:

первая линия — около 40 операторов и супервайзеры, которые консультируют в режиме реального времени вторая линия — аналитики, обрабатывающие обращения с проверкой данных до 2 рабочих дней третья линия — профильные департаменты, рассматривающие сложные случаи до 10 рабочих дней.

Такая модель позволяет распределять нагрузку и обеспечивать качественную обработку запросов.

Когда чаще всего обращаются.

Как отмечают в контакт-центре, наибольшая нагрузка приходится на начало месяца.

«Пик обращений приходится на первые 15 дней каждого месяца, когда граждане активно обращаются по вопросам начисления пособий и пенсий, а также уточнения статуса поданных заявок и срокам поступления средств», — сообщила главный эксперт-супервайзер первой линии контакт-центра Айнурзада Каримова.

Развитие каналов связи.

Контакт-центр продолжает расширять способы взаимодействия с гражданами.

Помимо бесплатной линии 1414, обращения принимаются через Telegram, WhatsApp, электронную почту.

Все процессы автоматизированы на единой платформе контакт-центра, что обеспечивает:

прозрачный учет обращений системную аналитику контроль качества обслуживания.

Это позволяет оперативно реагировать на запросы и повышать эффективность работы в социально-трудовой сфере.