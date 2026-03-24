Во Владимире создают сенсоры для обнаружения токсичных газов на базе карбина

ВЛАДИМИР, 24 марта. /ТАСС/. Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ) разрабатывают первые в мире сенсоры для обнаружения токсичных газов на базе тонких пленок карбина. Устройства смогут обнаруживать опасные вещества в концентрации до 1 молекулы токсичного газа на млрд молекул окружающей среды, рассказал ТАСС руководитель проекта, проректор по научной работе и цифровому развитию ВлГУ Алексей Кучерик.
По его словам, углеродные материалы (графен, нанотрубки, фуллерены) сейчас широко применяются в электронике и энергетике, но получение их новых форм и применений в промышленности остается актуальной задачей.
«К таким новым перспективным материалам в настоящее время относится карбин — одномерная форма углерода, в которой атомы выстраиваются в цепь. Данная форма углерода находит широкое применение в нанотехнологиях благодаря своим исключительным электрическим, химическим и механическим свойствам. Настраиваемые электронные свойства и химическая активность карбина делают его идеальным кандидатом для применения в газовых сенсорах, где критичны высокая чувствительность и селективность», — сказал ученый.
По его словам, это первый в мире проект карбиновых сенсоров с точностью детектирования до 1 молекулы газа на млрд молекул окружающего воздуха. Модели машинного обучения будут обрабатывать сигналы сенсоров, обеспечивая более точное обнаружение и классификацию газов. «Проект в первую очередь нацелен на детектирование токсичных газов, встречающихся на производстве, где как раз требуется такая высокая точность», — отметил ученый.
Датчики будут выявлять такие промышленные загрязнители, как диоксид азота (NO2), сероводород (H2S) и аммиак (NH3). Как сказал эксперт, важное преимущество разработки — работа в обычных условиях: датчики эффективны при комнатной температуре и до плюс 50 градусов без дополнительной термостабилизации. Кроме того, энергопотребление планируется снизить настолько, что для работы хватит обычной батарейки типа ААА.
Сейчас созданы и протестированы лабораторные образцы — результаты подтвердили перспективность подхода. Следующий этап — отработать технологию производства, чтобы обеспечить стабильные характеристики всех выпускаемых датчиков.