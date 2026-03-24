Ги Буше оценил шансы «Нефтехимика» в серии плей-офф против «Авангарда»

Первый матч ⅛ финала Кубка Гагарина стартует сегодня в Омске. «Авангард» примет в гостях нижнекамский «Нефтехимик». Последний вышел в плей-офф впервые за три сезона и занял седьмую строчку в турнирной таблице на Востоке по ходу регулярного чемпионата. Омичи на второй строчке.
Всего в КХЛ команды провели 58 очных встреч. 37 побед у омичей, 21 у нижнекамцев. В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза. «Ястребы» одержали три победы.
Накануне серии плей-офф главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил, что уровень игры «Нефтехимика» не ниже, чем у омичей. Будет непросто. Главное при встрече с «Нефтехимиком» — качественно обороняться, это принесет успех. При этом главный слоган омской команды в предстоящей игре за Кубок — «каждый день как седьмая игра».
Ги Буше также отметил, что команда подошла к финальным играм без травм. С кем играть — без разницы, важно сохранять идентичность команды, которая провела отличную регулярку, поставила много рекордов, заряжена и ждёт плей-офф.
Игра на «G-Drive Арене» начнётся в 19:30.
Ранее Ги Буше получил приз лучшего игрока по итогам выездного матча с череповецкой «Северсталью». Это был заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ. Как отметили в «Авангарде», традиционная кольчуга лучшего игрока «принадлежит человеку, который вдохнул в эту команду истину: побеждать даже тогда, когда шансы кажутся размытыми». Канадский специалист выстраивал команду матч за матчем весь регулярный чемпионат. Он превратил «ястребов» в единый организм.