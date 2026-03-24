Ги Буше оценил шансы «Нефтехимика» в серии плей-офф против «Авангарда»

Ранее Ги Буше получил приз лучшего игрока по итогам выездного матча с череповецкой «Северсталью». Это был заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ. Как отметили в «Авангарде», традиционная кольчуга лучшего игрока «принадлежит человеку, который вдохнул в эту команду истину: побеждать даже тогда, когда шансы кажутся размытыми». Канадский специалист выстраивал команду матч за матчем весь регулярный чемпионат. Он превратил «ястребов» в единый организм.