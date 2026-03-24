Красноярцам будут письменно отвечать на жалобы о работе общественного транспорта

В Красноярске изменилась система приема обращений по работе общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
Раньше жалобы на работу автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев принимали диспетчеры МКУ «Красноярскгортранс» по телефону 256−84−04. Узнать результаты проверки можно было только через 10 дней, позвонив снова.
Теперь обращения будут принимать через сайты госуслуг или МКУ «Красноярскгортранс» в разделе «Обращения граждан». Альтернативный вариант — единый контакт-центр правительства края по короткому номеру 122. Там обращение оформят официально, а заявителю после проверки придет письменный ответ.
Такой формат позволит наладить четкую обратную связь, лучше контролировать сроки и качество рассмотрения жалоб. Привычный номер 256−84−04 пока работает, но по нему уже информируют о новых правилах. С 30 марта там будет работать автоинформатор.
Изменения не коснулись службы централизованного управления движением. Информацию о том, когда придет нужный транспорт, по-прежнему можно узнать круглосуточно по телефону 256−84−00. Там отвечают диспетчеры.
