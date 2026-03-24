Омичи возмутились вырубкой деревьев на улице Пушкина

Омичи возмутились очередной вырубкой деревьев в центре города. На этот раз от зеленых насаждений избавились на улице Пушкина. Пост об этом появился в группе «Инцидент Омск» во «Вконтакте».
«Вот так сейчас выглядит ул. Пушкина, где под корень по решению “зеленой комиссии” срубили все деревья, многие из которых были еще живыми, выделяли летом кислород, поглощали вредные выбросы и укрывали людей от жары своими кронами», — написала пост подписчица.
Вырубку тополей на улице Пушкина городская комиссия по сносу и обрезке зеленых насаждений согласовала в феврале нынешнего года. 85 тополей были признаны аварийными, еще 66 деревьев пойдут под снос ради реконструкции дороги.
Пост о вырубке деревьев собрал множество гневных комментариев. Омичи отметили, что в Омске повсеместно вырубаются взрослые деревья с масштабной кроной. Взамен же высаживаются те деревья, которые такой кроны не дают, да и приживаются саженцы далеко не всегда.
В ответ под одним из комментариев мэрия Омска пообещала: «осенью на Пушкина высадят новые цветущие деревья».
«Практически при каждой крупной вырубке осуществляются компенсационные высадки, которые согласовываются на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Также каждый год в благоприятный сезон проводятся высадки новых деревьев и кустарников в разных районах города службами озеленения», — добавили в ведомстве.