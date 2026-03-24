В двух ДТП в Емельяновском муниципальном округе пострадали двое детей

На трассах Емельяновского муниципального округа за сутки произошли две аварии, в результате которых пострадали 12-летний подросток и годовалый ребенок. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю. Накануне утром на 5-м километре автодороги Верхняя Бирюса — Ибрюль 66-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» не справился с управлением и въехал в отбойник. После этого его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 50-летний мужчина. Далее автомобиль «Мазда Демио» столкнулся с ограждением и вылетел в кювет. В результате этой аварии пострадали водитель «Мазда Демио» и пристегнутый пассажир — годовалый ребенок. Малыш был госпитализирован. [caption id= «attachment_362899» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mvd_24[/caption] Днем на 17-м километре автодороги «Обход г. Красноярск в составе Р-255 “Сибирь” произошло второе дорожно-транспортное происшествие. 40-летняя водитель автомобиля “Ниссан”, двигаясь из Берёзовки в сторону Емельяново, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем “Тойота”, за рулем которого был 46-летний мужчина. В результате этой аварии пострадали водитель и 12-летний пассажир автомобиля “Тойота”. Подросток был госпитализирован. В ведомстве добавили, что виновникам аварий грозит наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Напомним, что в Красноярском крае по вине нетрезвых водителей произошло 11 ДТП.