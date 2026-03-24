Погодные горки: синоптик рассказал о сюрпризах конца марта

Жители Москвы наслаждаются первыми теплыми лучами солнца, однако у многих возникает закономерный вопрос: действительно ли зима окончательно сдалась, пора ли убирать зимние вещи в шкаф или же нам стоит ждать новых сюрпризов от погоды?
Специалисты прогностического центра «Метео» поделились с aif.ru прогнозом на ближайшую неделю, пообещав скорое наступление устойчивой плюсовой температуры.
Прощайте, крепкие морозы!
Сильные морозы, которыми характеризовалась минувшая зима, остались позади. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, не стоит ожидать возвращения 10−15-градусных холодов. Тем не менее, ночные температуры пока не спешат окончательно переходить в положительную зону.
«Сильных морозов ждать не стоит, конечно, они уже позади, если речь о 10−15-градусных морозах. Но по ночам вполне еще могут возвращаться морозы до −1… −6 градусов», — пояснил Ильин.
Однако период кратковременных ночных заморозков также подходит к концу. Синоптик уточнил, что уже после четверга ночные температуры начнут стабильно повышаться, переходя от минусовых значений к плюсовым. «В выходные дни температура ночью придет к плюсу», — добавил эксперт.
Почти майское тепло.
Текущая рабочая неделя в Москве обещает быть преимущественно безоблачной, с ощутимым потеплением в дневные часы. По прогнозам Александра Ильина, днем температура может достигать отметки в +15 градусов.
«В выходные дни ночью температура придет к плюсу, а до четверга будет от +1 до −4. В Московской области будет наблюдаться в дневные часы от +10 до +15 градусов, местами по ощущениям даже теплее, потому что будет очень солнечно и практически без облаков. В четверг и пятницу небольшие облака могут проплыть по московскому небосклону», — рассказал синоптик.
Осадков в ближайшие дни не ожидается.
Снегопады не хотят отступать.
Несмотря на общее потепление, вероятность внезапного снегопада в конце марта — начале апреля пока сохраняется. Однако, даже если снежинки вновь укроют столицу, этот покров будет кратковременным и невысоким, не способным доставить серьезных проблем.
«Что касается возможности снегопадов в Москве. Такая вероятность есть в период последних дней марта — начала апреля. К концу марта в Москве снег полностью сойдет, а после снегопада может установиться кратковременный снежный покров, невысокий. Проблем снег особо не создаст, но паники автолюбителям наведет», — уточнил Ильин.
Весна окончательно берет верх над зимой в Москве. Хотя последние ночные заморозки и кратковременные снегопады еще возможны, днем погода будут стабильно радовать теплом, создавая ощущение настоящего весеннего пробуждения природы. Пора доставать легкие куртки и готовиться к приятным прогулкам под весенним солнцем.