Сенатор Абрамов предложил развивать промышленный туризм на Дальнем Востоке

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономполитике отметил, что большую роль играет цифровизация — мобильные приложения для виртуальных туров, онлайн-бронирования и быстрой и удобной навигации.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Промышленный туризм на объектах подобных космодрому «Восточный», а также экотуризм надо развивать на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по экономполитике, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

«Начало туристического сезона на Дальнем Востоке — отличная возможность для динамичного развития региона. В 2025 году турпоток вырос на 16% и каждый год эта цифра будет расти. Помимо традиционного экотуризма, необходимо развивать промышленный туризм на объектах вроде космодрома “Восточный”, — сказал Абрамов.

Также большую роль играет цифровизация — мобильные приложения для виртуальных туров, онлайн-бронирования и быстрой и удобной навигации, добавил он. При этом для того, чтобы туристический сезон длился круглый год важно инвестировать в кадровую подготовку гидов и транспортную доступность региона, разрабатывая новые рейсы и круглогодичные круизы, рассказал сенатор.

«Если говорить про Амурскую область, у нас есть множество привлекательных мест для инвесторов. Например, уникальные природные парки, такие как Зейский заповедник с его нетронутыми лесами и реками, исторические объекты вроде Албазинского острога, первая в мире трансграничная канатная дорога и международный автомобильный мост, соединяющий Россию и Китай», — отметил Абрамов.

Сенатор добавил, что 2 апреля будет открыт новый терминал аэропорта в Благовещенске, который даст новые возможности для туристов.

На Дальнем Востоке стоит выделить вулканы и термальные источники Камчатки, горнолыжный комплекс «Горный воздух» на Сахалине и побережье Приморского края, продолжил сенатор. Все локации обладают высоким инвестиционным потенциалом. Там можно развивать промышленный туризм и экотуризм, горнолыжные курорты и культурные кластеры, а также строить инфраструктуру для летнего отдыха, гостиницы и рестораны, заключил Абрамов.