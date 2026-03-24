В Красноярском крае подали более 1500 заявок на создание площадок для ТКО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В министерстве экологии Красноярского края завершился прием заявок от муниципалитетов на предоставление субсидий для обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов.
На конкурс поступило более 1500 заявок.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В 2026 году на эти цели из краевого бюджета направят 330 млн рублей, что позволит создать не менее 1100 площадок.
Как отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин, прием заявок стартовал после вступления в силу обновленной методики распределения трансфертов. «Ключевое изменение — увеличение предельного лимита выделяемых средств для муниципальных образований, где присутствуют опорные города», — пояснил он.
Заявки поступили от большинства муниципальных округов края, а также от ЗАТО Солнечный и Железногорск. В том числе планируется обустройство площадок на вновь присоединенных территориях.
В настоящее время документы переданы на рассмотрение конкурсной комиссии. По итогам оценки будет сформирован рейтинг заявок, результаты отбора планируется подвести в апреле.