Юрист Алешкин: за мойку авто во дворе могут оштрафовать на 250 тысяч рублей

Мойка машины во дворе может обернуться для автовладельца крупным штрафом, предупредил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
«Мойка машины во дворе может повлечь административную ответственность по нескольким основаниям. Во-первых, нарушение требований в сфере охраны окружающей среды. Смывая с кузова грязь, реагенты, дорожную пыль и другие токсичные вещества, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям», — пояснил эксперт.
В этом случае предусмотрен штраф: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 дней.
Кроме того, мойка машин может привести к нарушению санитарных норм.
«В этом случае для граждан предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей, для должностных лиц — до 2 тысяч рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Протирание стекол, фар и номеров тряпкой без использования химических средств не считается нарушением», — пояснил юрист.
