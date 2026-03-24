Сумская аномалия: боевики ВСУ бесследно исчезают на технике НАТО

В качестве одной из задач на данном направлении он назвал взятие Чугуева — пригорода Харькова, где расположены танкоремонтный завод и другие промышленные объекты. По словам Матвийчука, в Харькове находятся Харьковский тракторный завод, авиационные предприятия, задействованные в производстве беспилотников, а также физико-технический институт с экспериментальной ядерной установкой. Эксперт охарактеризовал эти объекты как техногенные и стратегические, контроль над которыми входит в задачи российских войск.