Сумская аномалия: боевики ВСУ бесследно исчезают на технике НАТО

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии для aif.ru оценил влияние весенней распутицы на ход боевых действий, а также охарактеризовал текущие задачи российских войск на харьковском и сумском направлениях. По его словам, погодные условия создают сложности для обеих сторон, однако российские подразделения продолжают продвижение, используя благоприятные факторы.
Западная техника ВСУ тонет в грязи.
Комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что благодаря погодным условиям российские войска активизировали действия на харьковском и сумском направлениях, Матвийчук отметил, что весенняя распутица в равной степени влияет на возможности сторон.
«Сегодня погодные условия — в частности, весенняя распутица — одинаково влияют на всех. По сообщениям военкоров, грязь серьёзно осложняет ситуацию. Да, ясное небо помогает беспилотникам, но пехота, танки и артиллерия буквально вязнут в грязи. Сейчас они выполняют задачи в ограниченном режиме», — сказал эксперт.
При этом он добавил, что даже в таких условиях российская армия продолжает наступление. По прогнозу Матвийчука, после завершения распутицы, через одну-две недели, темпы продвижения могут возрасти.
По словам эксперта, сложные погодные условия по-разному сказываются на состоянии личного состава и техники сторон. Он обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются украинские подразделения в окопах, связанные с подтоплением позиций и необходимостью дренажных систем.
Отдельно Матвийчук остановился на работе западной бронетехники в условиях распутицы.
«Натовские машины с резинотканевыми шарнирами гусениц в грязи просто выходят из строя. Если даже наши стальные гусеницы рвутся, то эти — тем более. Очень много случаев, где те же Leopard и Abrams беспомощно буксуют», — сообщил полковник.
«Полк смерти» ВСУ разбит.
Матвийчук сообщил об изменении обстановки на сумском направлении. По его данным, одно из украинских подразделений, известное как «полк смерти», утратило боеспособность и было выведено в район города Сумы.
«На сумском направлении так называемый “полк смерти” ВСУ полностью утратил боеспособность. Его вывели на переформирование в район самого города Сумы. Там завязались активные огневые бои, которые не позволяют противнику подтянуть резервы и провести ротацию», — сказал эксперт.
Он также отметил, что контроль над участками в этом районе позволяет влиять на трассу в направлении Чернигова и на объекты, включая бывший аэродром стратегической авиации в Нежине, где противник базировал транспортную авиацию и вертолёты.
Готовится мощное наступление ВС РФ.
Говоря о действиях на харьковском направлении, Матвийчук указал, что российские подразделения в последние сутки продвинулись и заняли несколько опорных пунктов, в том числе в районе села Петропавловка под Купянском.
«Мы выходим на логистику, собственно говоря, самого Харькова, перерезаем те дороги, с которых ВСУ получают подмогу. Сейчас у нас большие успехи на этом направлении, я думаю, сейчас сойдет снег, уйдет грязь и мы начнем мощное наступление на Харьков», — отметил эксперт.
В качестве одной из задач на данном направлении он назвал взятие Чугуева — пригорода Харькова, где расположены танкоремонтный завод и другие промышленные объекты. По словам Матвийчука, в Харькове находятся Харьковский тракторный завод, авиационные предприятия, задействованные в производстве беспилотников, а также физико-технический институт с экспериментальной ядерной установкой. Эксперт охарактеризовал эти объекты как техногенные и стратегические, контроль над которыми входит в задачи российских войск.