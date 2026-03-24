Индексация соцпенсий, безопасная рассрочка, новый статус иностранцев: новые законы апреля

В России повысят социальные пенсии и облегчат оформление ребенку гражданства по рождению. О том, какие важные законы принесет апрель, сообщает «Парламентская газета» (18+).
Социальные пенсии проиндексируют.
Социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента. Соответствующее постановление Правительства от 26.02.2026 № 197 вступает в силу 1 апреля.
Социальные пенсии могут назначать по старости, инвалидности, потере кормильца. Например, социальные пенсии по старости положены людям, которые вообще не работали или не смогли набрать необходимый для страховой пенсии стаж и коэффициенты.
Кроме того, на 6,8 процента вырастет размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчики-испытатели и космонавты, а также пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.
В общей сложности повышение затронет порядка 4,3 миллиона россиян.
Статус медицинских исследовательских центров присвоит кабмин.
Статус национального медицинского исследовательского центра медорганизациям, подведомственным как федеральным, так и региональным органам исполнительной власти, будет присваивать Правительство. Соответствующий закон от 28.12.2025 № 515-ФЗ вступает в силу 1 апреля.
Кабмин, согласно документу, должен определить критерии присвоения статуса НМИЦ, установить порядок организации их деятельности, а также присвоения и прекращения статуса. Минздрав или исполнительные органы субъекта, в ведении которых находятся лечебные учреждения, смогут обращаться в кабмин с ходатайством о присвоении такого статуса.
Покупать товары в рассрочку станет безопаснее.
Банк России займется надзором за операторами сервиса рассрочки. Такие нормы законов от 31.07.2025 № 283-ФЗ и № 284-ФЗ вступают в силу 1 апреля.
Компании теперь обязаны представлять в ЦБ бухгалтерскую отчетность.
Речь, в частности, идет о приобретении товаров, работ, услуг для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. При этом новые правила затронут только специальные сервисы рассрочки. Они не коснутся прямых договоров между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно.
С 1 апреля начнет действовать запрет на установление разных цен на один и тот же товар (работу, услугу) в зависимости от использования потребителем сервиса рассрочки или их оплаты в рассрочку либо через определенное время.
Иностранцы смогут получить новый правовой статус.
Иностранцы смогут обратиться с ходатайством «о признании их представляющими интерес для РФ». Соответствующий указ Президента России от 02.12.2025 № 883 вступает в силу 15 апреля.
Такая возможность будет предоставлена людям, которые:
имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, культурно-гуманитарной сфере, учебе; внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России; обладают особо востребованными специальностью, квалификацией или навыками.
Речь, например, идет об ученых (иностранные члены РАН, обладатели ученых степеней, патентообладатели), специалистах с опытом работы от пяти лет в приоритетных отраслях (обрабатывающая и добывающая промышленность, ИT, микроэлектроника, энергетика), талантливых студентах и выпускниках топ-100 мировых вузов, спортсменах высокого класса, специалистах, внесших вклад в обороноспособность и безопасность нашей страны.
С 15 апреля 2026 года такие иностранцы, а также их супруги, родители и дети смогут получить вид на жительство в РФ без учета правительственной квоты и без подтверждения владения русским языком, знания истории и основ законодательства России. Кроме того, для такой категории иностранцев и их родных предусмотрен упрощенный порядок трудоустройства.
Служебных собак будет проще обучать.
Собаки в кинологических центрах проходят общий курс дрессуры, где их приучают к послушанию и подчинению требованиям кинолога, а затем специальный курс — подготовку к поиску и обнаружению целевых веществ. При появлении новых запрещенных веществ собаку дополнительно готовят к их поиску и обнаружению.
При этом прежде Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» разрешал использовать такие препараты только в определенных целях, например медицинских, научных и учебных, в ветеринарии, экспертной деятельности, однако полномочия правоохранителей для дрессировки и тренировки служебных собак установлены не были. Поэтому в закон решили внести поправку, устанавливающую, что хранение, перевозка, отпуск и использование наркотиков в целях подготовки животных, уничтожение используемых в указанных целях наркотиков осуществляется без лицензии.
Заявления на оформление ребенку гражданства РФ разрешат подавать онлайн.
Подать заявление в территориальный орган МВД об оформлении ребенку гражданства РФ, приобретенного по рождению, можно будет в электронной форме. Соответствующий закон от 27.10.2025 № 396-ФЗ вступает в силу 26 апреля.
Сделать это смогут законные представители ребенка. Порядок подачи такого заявления утвердит МВД.
Предполагается, что подать заявление можно будет на портале госуслуг. Туда же, в личный кабинет пользователя, придет уведомление об оформлении гражданства ребенку, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
При этом у родителей сохранится возможность подать такое заявление и в бумажном виде.
Кроме того.
Минпромторг будет устанавливать требования к региональным центрам поддержки экспорта для малого и среднего бизнеса. Также ведомство станет утверждать порядок проведения мониторинга их соблюдения. Такой закон от 08.03.2026 № 54-ФЗ вступает в силу 1 апреля.
Размер льгот резидентам территорий с преференциальным налоговым режимом будет зависеть от объема вложенных ими инвестиций в объекты основных средств или в научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Такие нормы закона от 11.02.2026 № 18-ФЗ вступают в силу 1 апреля.
Со 130 до 100 процентов снижен максимальный размер начислений по договору потребительского кредита, срок возврата по которому на момент его заключения не превышает одного года. Такие нормы закона от 29 декабря 2025 г. № 545-ФЗ вступают в силу 1 апреля.
Зарегистрироваться в гостиницах, санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионатах, на турбазах можно будет также на основании сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина, представленных с использованием мессенджера MAX (6+) или мобильного приложения «Госуслуги» (6+). Это предполагает постановление Правительства РФ от 21.02.2026 № 174.
Порядок уничтожения, переработки, использования и хранения изъятых из незаконного оборота в рамках уголовного дела метанола и жидкостей, его содержащих, а также оборудования для их производства будет устанавливать Правительство РФ. Соответствующий закон от 27.10.2025 № 400-ФЗ вступает в силу 26 апреля.
Сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы РФ, получившие ранения в зоне спецоперации, смогут вернуться к работе: для них будут подбирать должности с учетом полученных травм. Соответствующий закон от 27.10.2025 № 395-ФЗ вступает в силу 26 апреля.