Синоптик рассказала, какой день будет самым теплым на этой неделе в Москве

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пятница будет самым теплым днем в Москве на этой неделе, несмотря на различные прогнозы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«В интернете публикуют различные прогнозы на эти выходные, но самый точный может быть только в середине рабочей недели. Поэтому на данный момент самый теплый день недели в Москве — пятница, до плюс 16 днем и до плюс 3 ночью», — пояснила Паршина.
Синоптик отметила, что дневная температура до пятницы в столице ожидается от плюс 9 до плюс 13 градусов, а ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов.