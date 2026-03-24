Невролога из Хабаровска месяц обрабатывали и обманули на 2 миллиона рублей

Мошенники постепенно под видом почты и полиции выманивали деньги.

В Хабаровске 39-летняя жительница Железнодорожного района, невролог по профессии, стала жертвой тщательно спланированной аферы, — сообщает hab.aif.ru.

Мошенники действовали с 11 февраля по 13 марта, целенаправленно манипулируя потерпевшей.

Сначала позвонили под видом сотрудников почтовой службы и убедили назвать код из СМС для «посылки». Женщина доверилась звонку и назвала код. Позже аферисты представились сотрудниками полиции, постепенно убеждая, что её деньги участвуют в незаконных операциях, финансирующих экстремистскую деятельность. Чтобы избежать уголовной ответственности, потерпевшую заставляли переводить свои средства на «безопасный счет».

Каждый шаг был рассчитан: сначала страх, потом доверие, затем убеждение оформлять кредиты. На момент звонков на счете потерпевшей было 145 тысяч рублей, затем она оформила кредиты ещё на 1 миллион 690 тысяч. В итоге общая сумма ущерба составила 1 миллион 835 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), наказание по которой может достигать лишения свободы до 10 лет, — прокомментировал Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г. Хабаровску.