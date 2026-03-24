В Магаданской области обсудили стратегию развития и модернизацию ЖКХ

В Магаданской области под председательством губернатора Сергея Носова состоялось заседание Совета территории, в котором принял участие председатель городской Думы Сергей Смирнов. Участники встречи обсудили ключевые направления развития региона и определили приоритетные задачи для муниципалитетов на ближайший период, сообщает пресс-служба ведомства.
Главной темой обсуждения стало повышение качества жизни колымчан. Глава региона обозначил стратегические цели для всех округов: обеспечение устойчивости местных бюджетов, повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса и создание комфортной городской среды. По словам губернатора, эти направления остаются неизменными приоритетами в работе органов власти.
Особый акцент в ходе заседания был сделан на масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, в Магаданской области дан старт новым программам по обновлению объектов ЖКХ в поселках. Проекты включают внедрение модульных очистных сооружений, а также комплексное обновление котельных с полной заменой изношенных сетей и установкой современных очистных фильтров.
Депутатский корпус и муниципальные власти уже приступили к реализации поставленных задач. На контроле профильных ведомств остаются вопросы своевременного финансирования и соблюдения графиков работ на объектах коммунальной сферы. В регионе продолжается плановая работа по подготовке инфраструктуры к новым стандартам качества.
