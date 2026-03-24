За это накажет Бог! Что нельзя делать в Феофанов день 25 марта 2026 года

День памяти преподобного Феофана Исповедника отмечается 25 марта.
Какой праздник отмечают 25 марта 2026 года?
На Руси этот день называли Феофанов день. В 2026 году дата выпадает на среду пятой недели Великого поста, то есть на сухоядение.
Феофанов день: история и смысл праздника.
Преподобный Феофан родился около 760 года в Константинополе в знатной семье. Отец его, стратиг фемы Эгейского моря, умер, когда мальчику было три года. Опекуном осиротевшего Феофана стал сам император Константин V — несмотря на то что был убеждённым иконоборцем, а семья Феофана чтила иконы. При дворе Феофан получил блестящее образование, сделал карьеру чиновника, получил титул спафария — высокое военное звание.
По положению Феофан был обязан жениться. Невестой стала Мегало, дочь знатного патриция. Но ещё до свадьбы оба договорились: брак будет целомудренным. Несколько лет они жили под одной крышей как брат и сестра. После смерти свёкра Мегало ушла в монастырь. Феофан роздал имущество бедным, принял постриг и на острове Калоним основал обитель. Позже перебрался в Сигрианскую область на берегу Мраморного моря, где построил монастырь «Великое Село» и стал его игуменом. Главным его послушанием было переписывание богословских книг. Он участвовал в VII Вселенском соборе 787 года, осудившем иконоборчество, и написал знаменитую «Хронографию» — летопись от Диоклетиана до своего времени.
Когда в 813 году к власти пришёл император Лев Армянин и возобновилось иконоборчество, Феофан был уже глубоким старцем и тяжело больным человеком. Его арестовали, монастырь сожгли. В темнице он провёл 23 дня и скончался — в 818 году, не отрёкшись. За этот подвиг церковь именует его Исповедником.
Народные приметы и традиции в Феофанов день 25 марта 2026 года.
Среди народных традиций — забота о животных. Например, лошадей вели к роднику и поили «через серебро»: в ведро с водой опускали серебряную монету или кольцо. Считалось, что такая вода защитит животное от болезней и сглаза. Не забывали и про птиц — их кормили зерном. Крестьяне разбрасывали семена как угощение для пернатых и как обряд будущего урожая.
Все остальные приметы связаны с погодой. Туман утром или дождь в течение дня сулил богатый урожай. Если 25 марта тепло и солнечно — лето будет ненастным. Парадоксальная примета: ясный тёплый Феофанов день предвещал дождливое и пасмурное лето.
На Руси в этот день наблюдали за поведением ворон и лошадей. Если птицы сидят на земле — скоро потеплеет, на ветках — к морозу. Лошадь фыркает — к дождю или к необычной встрече.
Что можно делать в Феофанов день 25 марта 2026 года.
В этот день православные верующие идут в храм, чтобы поставить свечи и помолиться.
На Руси в Феофанов день пекли круглый пирог с мыслью о том, чтобы в отношениях между близкими не было острых углов. Затем его подавали к столу всей семье.
25 марта следует обязательно навести чистоту в доме, чтобы вместе с физической грязью уходила и энергия негатива или плохие приметы.
Что нельзя делать в Феофанов день 25 марта 2026 года.
В этот день нельзя долго спать и лениться. По поверю, залёжки на Феофана притягивают болезни и нищету на весь год. Работу по хозяйству нужно начинать с рассветом.
Ещё два запрета связаны с материальным положением. Так, 25 марта запрещено брать вещи бесплатно. Верили, что за любое изделие, принятое в этот день, нужно отдать хотя бы копейку — иначе навлечёшь сглаз и бедность. Кроме того, нельзя давать деньги в долг. Одолженное на Феофана не вернётся — будешь должным весь год. Финансовые дела лучше отложить.
В день памяти преподобного Феофана Исповедника запрещено ругаться, лгать и сквернословить. Скандал на Феофана — к длительным конфликтам и финансовым потерям. Ложь в этот день, по поверью, останется с человеком надолго.
25 марта не рекомендуется планировать дальние поездки. По поверью, намеченные в этот день путешествия не сбудутся или обернутся неприятностями.
О чём молятся Феофану Исповеднику 25 марта 2026 года.
В день памяти преподобного к нему обращаются с просьбой об исцелении болезней. При жизни Феофан исцелял больных. Поэтому православные христиане молятся при тяжёлых и затяжных недугах, а также о здоровье домашних животных — особенно в начале рабочего сезона.
Ещё одна молитва — о стойкости в вере. Феофан не отрёкся ни под какими давлениями — ни от иконоборцев, ни в темнице. К нему молятся о духовной твёрдости в периоды гонений, соблазнов и испытаний.
Так как Феофан обладал даром изгонять бесов, к нему обращаются о защите от нечистой силы. В народном почитании к нему обращаются за охраной дома и семьи от злых сил.
В этот день также молятся о семейном согласии и целомудрии. Феофан с женой сохранили целомудрие в браке по взаимному согласию — и оба в итоге пришли к монашеству. К нему обращаются о мире в семье и о помощи тем, кто борется с плотскими страстями.