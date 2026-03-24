За это накажет Бог! Что нельзя делать в Феофанов день 25 марта 2026 года

По положению Феофан был обязан жениться. Невестой стала Мегало, дочь знатного патриция. Но ещё до свадьбы оба договорились: брак будет целомудренным. Несколько лет они жили под одной крышей как брат и сестра. После смерти свёкра Мегало ушла в монастырь. Феофан роздал имущество бедным, принял постриг и на острове Калоним основал обитель. Позже перебрался в Сигрианскую область на берегу Мраморного моря, где построил монастырь «Великое Село» и стал его игуменом. Главным его послушанием было переписывание богословских книг. Он участвовал в VII Вселенском соборе 787 года, осудившем иконоборчество, и написал знаменитую «Хронографию» — летопись от Диоклетиана до своего времени.