В Красноярске проходит пятый турнир Университета Решетнева по баскетболу памяти Владимира Долгих

В красноярском Университете Решетнева при поддержке «Норникеля» проходит пятый Открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти дважды Героя Социалистического труда, директора Норильского горно-металлургического комбината Владимира Ивановича Долгих.
Соревнования проводили в 2005—2010 годах с участием ветеранов спорта, а в 2022 году вуз решил возродить традицию. В 2026 году в турнире принимают участие 25 студенческих и школьных команд из Красноярска, Норильска, Канска, Заозерного, а также Республики Хакасия. В состав команд входят юноши и девушки в возрасте от 15 лет.
Турнир входит в план ежегодных мероприятий федерации баскетбола и министерства спорта Красноярского края. Уже не в первый раз поддержку событию оказывает «Норникель», благодаря чему удалось существенно улучшить условия проведения соревнований.
«Развитие спорта — неотъемлемая часть социальной политики нашей компании, и мы рады поддерживать проекты, которые помогают молодежи выбрать путь активного и здорового образа жизни. Не менее бережно мы относимся к своей истории, которая насчитывает более 90 лет. Заслуги Владимира Ивановича Долгих — в самом сердце этой истории, ведь именно при нем Норильск и комбинат получили второе рождение. Сегодня, участвуя в турнире его памяти, вы сохраняете дух сильных и упорных людей, чьи трудовые достижения служат примером для будущих поколений», — сказал на открытии турнира вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.
Участников, болельщиков и гостей соревнований приветствовал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Баскетбол — это всегда команда. Как бы вы хорошо ни играли, если рядом не будет четырех партнеров, вряд ли вы сможете выиграть. Эта игра показывает, что один в поле не воин и для достижения значимых результатов нужны единомышленники. Именно так развивалась сегодняшняя Сибирь. Именно так жил и работал наш легендарный земляк Владимир Иванович Долгих — человек, который создавал экономическую и промышленную мощь Красноярского края и всей страны, который был героем своего времени и искренне любил баскетбол, понимая в нем толк», — сказал глава региона.
Соревнования проводятся до 27 марта на базе спортивной инфраструктуры Университета Решетнева. Ректор вуза Эдхам Акбулатов пожелал спортсменам стремления к победе и призвал студентов помнить имя Владимира Ивановича Долгих и его трудовые заслуги.