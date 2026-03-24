Мошенники начали красть данные россиян под видом перерасчета платежей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мошенники стали похищать данные россиян с помощью поддельных чатов в мессенджерах, в которых им предлагается произвести перерасчет коммунальных платежей по электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Мошенники добавляют жертв в чаты и общаются с ними под видом представителей крупных энергетических компаний. В одном из случаев они действовали якобы от лица Мосэнергосбыта.
Чтобы снизить бдительность граждан, аферисты публикуют в чатах сообщения с фальшивых аккаунтов, в которых содержатся шестизначные ключи для выполнения перерасчета платежей. Им предлагается сделать то же самое, воспользовавшись «Госуслугами», однако предоставляемая мошенниками ссылка ведет на имитирующие портал фишинговые сайты. Таким образом мошенники получают доступ к данным граждан.