В Красноярске побили рекорд по сбору вторсырья

За 10 дней экологической акции бойцы красноярского Трудового отряда вместе с горожанами собрали 370 кг батареек, 73 кг пластика, около 50 кг крышек, а также больше 1,5 тонн газет, журналов и другой бумажной продукции.
Итоги подвели в мэрии и поделились фотографиями.
Пункты сбора работали в молодёжных центрах города. Там не только принимали вторсырье, но и объясняли правила сортировки и переработки мусора, проводили мастер-классы и образовательные лекции.
«В итоге общий вес собранных отходов составил более 2 тонн. Такого результата у Трудового отряда ещё не было. Мусор переработают в соответствии с современными экологическими стандартами», — рассказали мэрии.
Напомним, экологическая акция проходит в Трудовом отряде главы Красноярска с 2015 года весной и осенью. В этом году по сравнению с прошлым в полтора раза увеличилось количество участников.
А в молодёжном центре «Доброе дело» (ул. Красномосковская, 42) в феврале открылась экомастерская «Кладовка», где на постоянной основе принимают от горожан макулатуру, пластик и крышки от бутылок.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.