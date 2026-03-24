Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За вывозом мусора в Свердловской области начнут следить в режиме онлайн

В Свердловской области установят цифровой контроль за вывозом мусора.

Источник: ЕАН

В Свердловской области запустят проект по отслеживанию вывоза мусора в режиме онлайн. Эксперимент проведет регоператор по вывозу твердых коммунальных отходов в Западной зоне — компания «ЭкоПарк», подконтрольная властным структурам.

Пилотный проект по цифровому отслеживанию вывоза мусора начнут с Полевского. Как сообщает департамент информполитики региона, специалисты будут мониторить весь маршрут транспортировки отходов, от каждой контейнерной площадки до полигона. После тестирования в Полевском систему распространят на все муниципалитеты западного административно-производственного объединения.

«Цифровизация отрасли обращения с отходами — один из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности работы. Онлайн-доступ к данным позволит муниципалитетам оперативно контролировать ситуацию и принимать управленческие решения, направленные на улучшение качества коммунальной услуги. Подобные инициативы соответствуют задачам нацпроекта “Экономика данных”, — пояснил заместитель министра экологии и природных ресурсов Свердловской области Егор Свалов.