За вывозом мусора в Свердловской области начнут следить в режиме онлайн

Пилотный проект по цифровому отслеживанию вывоза мусора начнут с Полевского. Как сообщает департамент информполитики региона, специалисты будут мониторить весь маршрут транспортировки отходов, от каждой контейнерной площадки до полигона. После тестирования в Полевском систему распространят на все муниципалитеты западного административно-производственного объединения.