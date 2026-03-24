За вывозом мусора в Свердловской области начнут следить в режиме онлайн

В Свердловской области запустят проект по отслеживанию вывоза мусора в режиме онлайн. Эксперимент проведет регоператор по вывозу твердых коммунальных отходов в Западной зоне — компания «ЭкоПарк», подконтрольная властным структурам.
Пилотный проект по цифровому отслеживанию вывоза мусора начнут с Полевского. Как сообщает департамент информполитики региона, специалисты будут мониторить весь маршрут транспортировки отходов, от каждой контейнерной площадки до полигона. После тестирования в Полевском систему распространят на все муниципалитеты западного административно-производственного объединения.
«Цифровизация отрасли обращения с отходами — один из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности работы. Онлайн-доступ к данным позволит муниципалитетам оперативно контролировать ситуацию и принимать управленческие решения, направленные на улучшение качества коммунальной услуги. Подобные инициативы соответствуют задачам нацпроекта “Экономика данных”, — пояснил заместитель министра экологии и природных ресурсов Свердловской области Егор Свалов.