Пострадавшим от атак БПЛА жителям Дона выплатили 67 млн рублей с 2025 года

С начала 2025 года более 3,3 тысячи жителей Ростовской области получили финансовую поддержку от государства из-за чрезвычайных ситуаций, вызванных атаками беспилотников. Общая сумма перечисленных средств составила 67,6 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Ростов» со ссылкой на управление информационной политики региона.
Согласно данным властей, единовременную материальную помощь в размере 15,7 тыс. рублей на человека получили 2,3 тыс. граждан. Еще тысяча человек оформили выплаты за утрату имущества первой необходимости: 78,3 тыс. рублей за частичную потерю и 156,7 тыс. рублей — за полную.
В 2026 году выплаты продолжились: на сегодняшний день компенсации назначены 291 жителю на общую сумму 5,1 млн рублей. В ведомстве напомнили, что для получения помощи гражданам необходимо обращаться с заявлением к главе муниципального образования, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация.
Отдельное внимание власти уделяют компенсациям за поврежденный транспорт. В донской столице утвердили перечень документов для выплат за автомобили, пострадавшие от атак БПЛА с 1 января 2025 года. Прием заявок стартовал в марте 2026-го. Максимальная сумма компенсации за поврежденный автомобиль составит 500 тыс. рублей, за полностью уничтоженный — 1 млн рублей.