За что нижегородский транспорт сочли лучшим в РФ

В старом скрипучем ПАЗике, каких много на нижегородских дорогах, на полу лежит… дверь. Она просто оторвалась и упала внутрь салона. А автобус мчит, несмотря ни на что, не сбрасывая скорости. Ведь он везёт на маршруте! И стоит такая поездка по Павловскому округу — а всё происходит именно там — с 1 марта 50 рублей (в областном центре — 40).
А ведь именно в Павлове собирают пазики. Почему реальная жизнь так отличается от отчётов чиновников и от позиций области в рейтингах, задумался nn.aif.ru.
Лестные оценки далёких экспертов.
Компания «Симетра», специализирующаяся на транспортном планировании, и Ассоциация транспортных инженеров России оценили ситуацию с общественным транспортом в 100 городах, исключив две столицы — Москву и Санкт-Петербург. Учитывали 65 видов показателей по пяти группам: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт, а также безопасность и устойчивость развития. Выше, чем Нижний Новгород, эксперты оценили Пермь, Екатеринбург и Новокузнецк, остальные города из сотни отстали.
К слову, на днях региональный министр транспорта и автомобильных дорог Павел Саватеев получил повышение по службе — теперь он исполняет обязанности зампреда областного правительства. Нижегородский минтранс он возглавлял с 2019 года, и значит, всё происходящее в отрасли начальство министра оценивает высоко.
Но согласятся ли с такими лестными оценками простые пассажиры, каждый день испытывающие нижегородские автобусы как раз на комфорт и физическую доступность?
Дефицит и сверхнагрузки.
Стандартное утро в спальном микрорайоне областного центра. На каждой остановке переминаются с ноги на ногу десятки трудящихся и студентов. Электронное табло, если оно, конечно, работает, показывает, что один-два маршрута в деловой и образовательный исторический центр города будут через 35…45…55 минут. Кстати, узнать, куда и на каком автобусе вообще можно уехать, из информации на борту остановочного павильона невозможно. Она была актуальна лет пять назад, до реформы маршрутной сети, и обновить её никто так и не собрался.
Люди прибывают. Наконец, им подают автобус, набитый так, что там могут оторвать рукав, а могут и руку… Валидаторы в салоне есть, однако они мертвы. Передавайте ваши банковские карты водителю через сто пар рук. Он и автобус ведёт, и торгует билетами.
Вечером ситуация повторяется, только люди едут в обратном направлении, а уже после 19 часов автобусов на линиях, за редкими исключениями, становится существенно меньше. Идёшь в театр или на концерт — точно плюсуй к цене билета траты на такси, культурную жизнь наша система общественного транспорта не предусматривает.
Меняется ли что-то к лучшему? Вскоре регион получит 11 новых автобусов большого класса — спасибо нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Нижегородский минтранс уверяет, что в регионе вообще удалось сформировать один из самых молодых автобусных парков России: в 2023—2025 годах он получил свыше 730 новых единиц техники. Видимо, пазик с павловского маршрута явно не из их числа.
Но тут встаёт ребром следующий вопрос: кому водить этот молодой автопарк? И в больших государственных автобусах, и в маленьких старых частных висят объявления о наборе водителей. Например, государственному «Нижегородпассажиравтотрансу» в феврале 2026 года требовалось 198 водителей. Прежде мы слышали и про 500, значит, люди на работу приходят.
— Новых кадров к нам идёт много, но иногда, отучившись, они уходят после первого же месяца работы, — cообщила nn.aif.ru водитель-наставник «Нижегородпассажиравтотранса» Наталья Прудовская. — Во-первых, надо понимать, что обещанная большая зарплата складывается из количества реальных часов выработки, и здесь без сверхнагрузок порой не обойтись.
Не все готовы вставать в три часа утра, чтобы выйти в рейс. Кроме того, новички порой не выдерживают общения с пассажирами — народ стал злее. Едешь ты своим расписанием, а впереди ломается автобус. Люди долго стоят на остановке. Ты приезжаешь к нужному времени, а на тебя ушат грязи выливают….
Наталья Прудовская считает, что руководство НПАТ старается для сотрудников: зарплату выдают в срок, у всех водителей добровольное медицинское страхование. Но работа непростая…
В области в пассажирских перевозках всё ещё сложнее. Недавно в Чкаловском округе просто отменяли на несколько дней целый междугородний маршрут из-за болезни водителей. Так что рейтинги — отдельно, а расписание автобусов — отдельно.
Кстати.
Безусловно, контролирующие органы не дремлют — выходят в рейды проверять соблюдение условий контрактов. На днях в Нижнем Новгороде выявили более 70 нарушений в автобусах трёх маршрутов — № 43, № 72 и № 86. Недочёты самые разнообразные — от посторонних надписей на сиденьях до трещин на ветровых стёклах, изношенной обивки, грязи в салонах и неисправности информационных табло. Двери, к счастью, не падали.